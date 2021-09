Die Amtsärzte haben sich für bundesweit einheitliche Quarantäne-Regeln bei Corona-Fällen in Schulen eingesetzt. Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Dienst, Ute Teichert, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, bei Eltern und Lehrerschaft sei die Verunsicherung durch die vielen unterschiedlichen Quarantäne-Regeln groß. Die Verfahren unterschieden sich nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern auch von Amt zu Amt. "Die Länder müssen sich jetzt dringend auf bundeseinheitliche Quarantäne-Regeln für Schulen einigen. Das schafft Sicherheit und erleichtert die Akzeptanz der Maßnahmen", sagte sie. Ob es eigene Quarantäne-Regeln für Kinder geben soll, darüber beraten heute auch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern.

Die Mehrheit der Bundesdeutschen befürwortet strengere Zugangsregeln für Ungeimpfte, etwa bei Veranstaltungen in Innenräumen, als für Geimpfte. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov waren 58 Prozent der Befragten dafür. Dabei stieg die Zustimmung mit dem Alter der Befragten, fiel sie in Ostdeutschland niedriger aus als in Westdeutschland. 28 Prozent hielten gleiche Regeln für sinnvoll. Neun Prozent sprachen sich generell gegen Corona-Beschränkungen aus. Für die Umfrage waren Ende August 2.022 Personen befragt worden.