Wegen hoher Inzidenzzahlen müssen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele Schulen und Kindertagesstätten ab heute wieder schließen. In Sachsen haben dem Kultusministerium zufolge lediglich in Dresden und Leipzig sowie in den Landkreisen Leipziger Land und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Schulen weiter geöffnet. In Sachsen-Anhalt schließen die Schulen und Kitas in sechs der 14 Landkreise und kreisfreien Städte. In Thüringen bleiben die Einrichtungen nur in den Kreisen Hildburghausen, Nordhausen, Eichsfeld, dem Unstrut-Hainich-Kreis sowie in Jena, Suhl und Weimar offen. Das neue Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass Schulen und Kitas schließen müssen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegt.