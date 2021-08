In Sachsen sind im vergangenen Jahr rund 2.580 Kinder in Pflegefamilien oder sozialen Einrichtungen untergebracht worden. Laut Statistischem Landesamt waren das gut 330 weniger als 2019. Der Vorsitzende des sächsischen Berufsverbandes der Kinder und Jugendärzte, Mertens, sagte MDR AKTUELL, 2020 habe es coronabedingt einen ganz massiven Patientenrückgang gegeben. Wenn man die Kinder nicht sehe, könne man mögliche Probleme auch nicht erkennen. Auch Pädagogen hätten durch Homeschooling und geschlossene Kitas kaum Missstände in den Familien bemerkt.