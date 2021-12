Trotz Staatshilfen in der Pandemie geht es den Krankenhäusern wirtschaftlich so schlecht wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Das geht aus dem aktuellen Barometer des Deutschen Krankenhaus-Instituts hervor. Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet, rechnen 60 Prozent der Krankenhäuser für 2021 mit Verlusten, doppelt so viele wie im Vorjahr. Eine so düstere Lage habe es seit der ersten Befragung im Jahr 2.000 noch nicht gegeben. Ein maßgeblicher Grund für die Probleme sei die geringere Auslastung der Kliniken durch die Pandemie. Viele planbare Operationen seien abgesagt worden, um Kapazitäten für Covid-Kranke freizuhalten. Auch seien die Behandlungszahlen insgesamt gesunken, weil Patienten aus Sorge vor einer Ansteckung Ärzte oder Kliniken mieden.