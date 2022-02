Ab morgen darf auch in deutschen Apotheken gegen Covid-19 geimpft werden. In Mitteldeutschland werden sich zunächst jedoch nur wenige beteiligen. In Sachsen haben sich bei der Landesapothekerkammer nur 63, also weniger als zehn Prozent der Apotheken im Land gemeldet, sagte Vizepräsident Göran Donner bei MDR AKTUELL. Bei der Thüringer Kammer sind es bisher sogar nur 16 von gut 520 Apotheken. Die Gründe dafür sind vielfältig: Von bürokratischem Aufwand bis zu allgemeiner Überlastung.