14:13 Uhr | Bundesregierung will "epidemische Lage" aufrechterhalten

Die Bundesregierung will die Corona-Maßnahmen auch über den Juni hinaus verlängern. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, es lasse sich bislang aber noch nicht sagen, welche konkreten Maßnahmen im August oder September ergriffen werden, beziehungsweise "dann noch nötig sind". Das Land befinde sich weiterhin in der Pandemie.



Hintergrund ist die "Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite". Diese gilt derzeit bis Ende Juni. Die Regierungskoalition aus Union und SPD will am Donnerstag im Bundestag über eine Verlängerung um weitere drei Monate abstimmen lassen. Die "epimdemische Lage" gibt dem Bund das Recht, direkt ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen zu erlassen, etwa zu Tests, Impfungen, zum Arbeitsschutz oder zur Einreise.

13:18 Uhr | Indien lockert Corona-Lockdown in Großstädten

In Indien haben mehrere Großstädte nach wochenlangem Lockdown erste Lockerungen eingeleitet. In der Hauptstadt Neu-Delhi dürfen nach rückläufigen Testzahlen im täglichen Wechsel jeweils die Hälfte der Geschäfte wieder öffnen. Auch die U-Bahn nahm den Betrieb mit 50-prozentiger Kapazität wieder auf. Büros dürfen ebenfalls zur Hälfte wieder besetzt sein. Einige zur Eindämmung des Coronavirus verhängte Maßnahmen blieben aber in Kraft. So darf weiterhin nicht in Restaurants gegessen werden und auch Theater oder Fitnessstudios bleiben geschlossen. In der Finanzmetropole Mumbai dürfen Sportstudios, Schönheits- und Wellness-Salons hingegen wieder öffnen.

12:57 Uhr | Merkel und Laschet verteidigen Spahn

Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Chef Armin Laschet haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gegen Vorwürfe um die Verteilung angeblich minderwertiger Corona-Masken an Menschen mit Behinderung und Obdachlose verteidigt. Merkel sagte in einer Sitzung des CDU-Vorstands nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, die Vorwürfe seien von Fakten nicht gedeckt. Die SPD versuche, die Pandemie-Politik in ein schlechtes Licht zu stellen. Merkel sagte nach den Informationen aus Teilnehmerkreisen: "Wir alle unterstützen Jens Spahn." Die Argumentation des Bundesgesundheitsministeriums sei hieb- und stichfest.