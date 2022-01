Die Zahl der Neuinfektionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist weiter vergleichsweise gering. Allerdings steigt sie nach Angaben des Robert Koch-Instiuts auch in Mitteldeutschland an. In Sachsen erhöhte sich die Inzidenz demnach binnen 24 Stunden von 232 auf knapp 250 positive Tests in sieben Tagen je 100.000 Einwohner. In Sachsen-Anhalt kletterte die Inzidenz von 275 auf 280. Thüringen hat mit einem Wert von etwa 200 bundesweit weiter die niedrigsten Zahlen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg dem RKI zufolge auf 528. Es wurden 34.145 Neuinfektionen erfasst, etwa 9.000 mehr als vor einer Woche.



Nach den aktuelleren Daten des Risklayer-Projekt gibt es 45.287 Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 553.