Schleswig-Holstein ist seit heute unter strengen Auflagen wieder für Touristen geöffnet. Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben wieder hochgefahren. Gefordert werden allerdings neben Hygieneauflagen wie dem Tragen von Schutzmasken in bestimmten Situationen vor allem negative Tests auf das Coronavirus vor der Anreise und danach dann alle drei Tage. Bisher waren touristische Übernachtungen nur in einzelnen Modellregionen möglich.

In Thüringen gibt es angesichts sinkender Infektionszahlen weitere Lockerungen. In Suhl öffnen nach den Kindergärten heute auch die Schulen wieder im eingeschränkten Regelbetrieb. In Erfurt sind Besuche in Geschäften nach vorherigen Terminbuchungen möglich.