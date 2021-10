Der Landesapothekerverband Sachsen geht davon aus, dass die meisten Apotheken auch nach dem Wegfallen der kostenlosen Corona-Tests in der kommenden Woche noch Tests anbieten werden. Auch andere Anbieter erklärten auf Nachfrage von MDR AKTUELL, weiter öffnen und die Situation beobachten zu wollen. Dagegen rechnen die Apothekerverbände in Sachsen-Anhalt und Thüringen damit, dass die Teststellen in Apotheken weniger werden, wenn weniger Menschen sich testen lassen wollten. Das Landeskriminalamt Sachsen erklärte, bislang gebe es keinen Grund zur Annahme, dass Menschen künftig Tests fälschten statt zu zahlen.