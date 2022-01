Die Corona-Pandemie hat die Unternehmenswelt verändert: Nach einer Umfrage des Prüfungs- und Beratungsunternehmens PwC planen zahlreiche größere Unternehmen in Deutschland zunächst keine Rückkehr zu Geschäftsreisen auf Vor-Corona-Niveau. Demnach gehen 61 von gut 150 befragten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern davon aus, dass Dienstreisen im Inland in den kommenden fünf Jahren weitgehend durch digitale Formate ersetzt werden. Bei Auslandsreisen erwarten dies 47 Prozent der Befragten. Mehrfachnennungen waren möglich. Als Gründe wurden Kostenersparnis und Klimaschutz angeführt.

Deutschland will ärmere Länder stärker im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Deutschland habe bereits mehr als 500 Millionen Euro für die Förderung guter Rahmenbedingungen für die Impfstoffproduktion in Afrika bereitgestellt. Kooperiert werde dabei vor allem mit Südafrika, Ruanda, Ghana und Senegal. Diese Unterstützung soll Schulze zufolge weiter ausgebaut werden. Die Ministerin trifft sich am Montag mit dem Präsidenten der Weltgesundheitsorgansiation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.