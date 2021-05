Der Handelsverband Sachsen ist unzufrieden mit der Öffnungsstrategie bei bei sinkender Inzidenz. Geschäftsführer René Glaser sagte MDR AKTUELL, immer mehr Menschen seien geimpft. Die Politik sollte jetzt den nächsten Schritt gehen und den Einzelhandel in Sachsen wieder komplett öffnen. Studien des RKI, der Berufsgenossenschaft und der TU Berlin hätten belegt, dass vom Einzelhandel nur äußerst geringe Infektionsrisiken ausgingen. Trotz dieser Erkenntnisse werde aber weiter an der Reglementierung festgehalten. In Sachsen dürfen Geschäfte ab einer Inzidenz von unter 100 wieder für Vorbestellung und Abholung öffnen. Ab einer Inzidenz unter 50 kann voll geöffnet werden. Allerdings gilt auch dann weiter Masken- und Testpflicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in allen Bundesländern unter 100. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sowie des Risklayer-Projekts hervor. Demnach liegt der Wert in Thüringen jetzt bei 96. Am Vortag waren es noch 101.



Die Gesundheitsämter meldeten gestern laut Risklayer bundesweit 4.738 Corona-Neuinfektionen. Das sind 2.521 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Das Robert-Koch-Institut registrierte zudem 43 neue Todesfälle.