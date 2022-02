Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch hat Bundesfinanzminister Christian Lindner seine Forderung nach weitgehenden Öffnungsschritten bekräftigt. Der FDP-Politiker sagte dem "Handelsblatt", das Gesundheitswesen bewältige die Omikron-Welle. Daher seien "breitflächige Eingriffe in unsere Freiheit nicht mehr verhältnismäßig". In den Bereichen Bildung, Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und in den Betrieben müsse man "einen spürbaren Schritt Richtung Normalität" gehen. Die 2G-Regeln sollten "sofort aufgehoben" und durch das Tragen von FFP2-Masken ersetzt werden. Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sollten entfallen und . Draußen sollte es keine Personenbeschränkungen mehr geben.