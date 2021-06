Trotz hoher Impfquoten sind in vielen mitteldeutschen Pflegeheimen nach wie vor die Besuchsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Eine Sprecherin des BIVA-Pflegeschutzbundes sagte MDR AKTUELL, man erhalte dazu bundesweit viele Beschwerden. In Ländern wie Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg orientierten sich die Besuchsregeln aber immerhin an den Impfquoten in den Heimen. In Mitteldeutschland dagegen spielten diese keine Rolle. So richteten sich die Regeln in Thüringen nach der örtlichen Inzidenz. In Sachsen fehlten konkrete Vorgaben gänzlich. Dadurch werde die Verantwortung auf die Heime verlagert. Das Sozialministerium erklärte dazu, die Besuchsregeln müssten aber an die regionale Infektionslage und den Stand der Impfungen angepasst werden.