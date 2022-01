Nach den verlängerten Weihnachtsferien startet heute in Sachsen-Anhalt wieder die Schule. Schülerinnen und Schüler werden in den ersten zwei Schulwochen täglich getestet, für vollständig geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche ist das freiwillig. Es gilt Präsenzpflicht. Ohne Nachweis ist die Teilnahme untersagt, das wird als unentschuldigter Fehltag gewertet. Außerdem gilt in Innenräumen eine Maskenpflicht. Auch in Bayern beginnt wieder die Schule und die meisten Kitas öffnen wieder. Dort wird drei Mal in der Woche getestet.