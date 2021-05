In Sachsen gelten ab heute neue Corona-Regeln. Die Verordnung erlaubt Lockerungen in jenen Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 100 liegt. Aktuell liegt nur Leipzig unter dieser Marke. Hält der Trend an, dürfen dort ab Ende der Woche zum Beispiel Außenbereiche von Restaurants öffnen und wieder Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden. Unabhängig davon öffnet nach sechs Monaten bereits heute wieder der Leipziger Zoo seine Türen für Besucher - aber nur für die Außenbereiche. Zoo-Shops und Tierhäuser müssen weiter geschlossen bleiben.