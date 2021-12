In Thüringen sind heute neue Regeln zum Schutz vor der Coronavirus-Pandemie mit strengeren Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten. Sobald eine ungeimpfte Person an einem Treffen teilnimmt, dürfen nur noch zwei Personen aus einem weiteren Haushalt dabei sein, unabhängig von deren Impfstatus. Bisher waren geimpfte und genesene Menschen nicht mitgezählt worden. Die Verordnung sieht aber auch Erleichterungen vor. So entfällt bei 2G Plus die Testpflicht für Menschen mit einer Booster-Impfung oder einer noch nicht lange zurückliegenden zweiten Impfung.