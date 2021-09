Australische Forscher haben in einem Übersichtsartikel 14 Einzelstudien zu Long Covid bei Kindern zusammengefasst. Danach müssen zwei Prozent der infizierten Kinder im Krankenhaus behandelt werden. Statistisch betrachtet sterben 0,03 Prozent an den Folgen der Infektion. Die Kinder klagten unter anderem über Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche.



Die Forscher kritisierten jedoch, es sei nicht klar, ob die berichteten Symptome auf eine Infektion oder Folgen des Lockdowns zurückzuführen seien. Für künftige Studien müsse es klare Kontrollgruppen geben. Die aktuellen Studien reichten nicht aus, um über die Vorteile einer Corona-Impfung für Kinder unter 12 zu entscheiden.



Der leitende Oberarzt am Klinikum Jena, Daniel Vilser, stimmt den Autoren der Studie zu, dass die Symptome auch als Folge der Pandemie gewertet werden könnten. Wenn man die Schäden durch den Lockdown mit den Schäden durch das Virus betrachte, dann überwiege klar der Lockdown. Vilser betonte aber, es sei falsch, dass es Long Covid bei Kindern nicht gebe.