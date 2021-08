Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert vom Robert Koch-Institut einen konkreten Vorschlag für die künftigen Richtwerte in der Corona-Pandemie. Präsident Gerald Gaß sagte MDR AKTUELL, die Infektionslage habe sich durch die Impfungen deutlich verändert. Es gebe weniger schwere Verläufe, das müsse irgendwie auch in Maßzahlen ausgedrückt werden. Beim RKI würden alle Daten gesammelt, aber bisher nicht strukturiert ausgewertet und veröffentlicht. Das müsse sich dringend verbessern. Wenn die Inzidenzen wieder deutlich stiegen, sei es zu spät, sich über ein Modell Gedanken zu machen. Die Krankenhausgesellschaft hat bereits ein Konzept vorlegt, in dem die Inzidenz nur einer von insgesamt zwölf Indikatoren ist. So soll zum Beispiel nach Altersstufen differenziert werden.