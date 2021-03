Sachsens Lehrerverband fordert in einem offenen Brief an das Kultusministerium ein klares Bekenntnis der Landesregierung zu ihren Lehrkräften. Verbandschef Jens Weichelt sagte MDR AKTUELL, Lehrkräfte und Schulleiter sähen sich Angriffen von Schülern oder Eltern ausgesetzt, die Tests verweigerten. Hinzu komme doppelte Belastung durch Präsenz- und Online-Unterricht als Mehraufwand, der gerecht entlohnt werden müsse. Weichelt zufolge haben sich bisher 138.000 Schüler und 25.000 Lehrer selbst getestet. Die Rate von jeweils gut 0,1 Prozent positiven Ergebnisse belege, dass es kein dramatisches Infektionsgeschehen an Schulen in Sachsen gebe.