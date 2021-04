Coronavirus-Pandemie Ticker: Städtebund für Schärfung der Regeln

Der Städte- und Gemeindebund unterstützt die geplante Schärfung des Infektionsschutzgesetzes. Doch der Streit um Kompetenzen und Maßnahmen hält an. So gilt in zwei Ländern in Mitteldeutschland ab heute an Schulen eine Testpflicht, in Thüringen jedoch nicht. Die aktuellen Entwicklungen zur Pandemie im Ticker.