Digitale Bildungsanbieter haben in einem offenen Brief an Bund und Länder mehr Mitbestimmung beim Corona-Aufholpaket gefordert. Mitinitiator und Gründer der E-Learniung-Plattform "Sofatutor", Stephan Bayer, sagte MDR AKTUELL, er wünsche sich einen runden Tisch, an dem über die Verteilung der Nachhilfe-Milliarden beraten werde. Für das Aufholpaket hat der Bund insgesamt zwei Milliarden Euro zugesagt. Die Hälfte davon soll in Nachhilfe-Angebote fließen.