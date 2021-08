Wer in diesem Jahr bei den US Open als Zuschauer live dabei sein möchte, muss mindestens eine Corona-Impfung nachweisen. Das teilte der US-Tennisverband mit. Er setzt damit eine Vorgabe der Stadt New York um. Das Grand-Slam-Turnier beginnt am Montag. Im vergangenen Jahr hatten die US Open wegen der Corona-Pandemie vor komplett leeren Rängen stattgefunden.