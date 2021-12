In Sachsen und Thüringen haben sich am Abend wieder Menschen an Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen beteiligt. Nach Angaben der Polizei blieb die Teilnehmerzahl aber überschaubar. In Leipzig versammelten sich demnach vor der Oper knapp 200 Menschen ohne Abstand. Die Polizei nahm Personalien auf und erteilte Platzverweise. Auch in Bischofswerda seien kurzzeitig etwa 200 Menschen zusammengekommen. Die Menge sei aber rasch geschrumpft. Die größte Versammlung in Thüringen registrierte die Polizei mit etwa 100 Personen in Rudolstadt. Sie sei von den Beamten aufgelöst worden.