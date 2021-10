07:37 Uhr | Inzidenz steigt weiter deutlich

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich gestiegen. Nach Daten des Risklayer-Projekts lag der Wert am Freitag bei 150,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche. Am Freitag vor einer Woche lag die Inzidenz bei 103 und damit erstmals seit Mitte Mai über der 100er Marke. Die höchsten Werte unter den Bundesländern haben weiterhin Thüringen (298) und Sachsen (297), in Sachsen-Anhalt liegt die Inzidenz bei 126.

Das Robert Koch-Institut gab am frühen Morgen einen bundesweiten Wert von 145,1 an. Die Hospitalisierungsrate lag nach RKI-Daten von Freitag bei 3,5 ins Krankenhaus eingewiesenen Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner und Woche. In Thüringen lag der Wert mit 10,28 am höchsten, gefolgt von Sachsen mit 5,82. In Sachsen-Anhalt gab das RKI die Hospitalisierungsrate mit 3,71 an.