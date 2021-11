Aufgrund der stark steigenden Zahl von Corona-Patienten spitzt sich die Lage in den Kliniken im Süden und Osten Deutschlands dramatisch zu. Das geht aus einem vertraulichen Bericht der Länder hervor, aus dem die Funke-Medien zitieren. Darin wird insbesondere die Situation in Thüringen und Sachsen als alarmierend bezeichnet. Um die Kliniken in den Hochinzidenz-Gebieten zu entlasten, ziehen die Länder dem Bericht zufolge erstmals auch deutschlandweite Verlegungen von Patienten in Betracht. In Baden-Württemberg sei bereits erwogen worden, Patienten über 700 Kilometer nach Schleswig-Holstein zu verlegen.



Intensivmediziner-Präsident Gernot Marx hat Bund und Länder wegen einer "echten Notsituation" vieler Kliniken zur Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen aufgerufen. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) forderte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", "sehr zügig klare und angemessene Entscheidungen, und zwar für bundesweit einheitliche Regeln".