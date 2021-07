In Dresden sind schärfere Corona-Auflagen in Kraft getreten. So gilt in Geschäften und Gaststätten wieder die Maskenpflicht. In Sportstätten, Museen, Kinos, Theatern und Konzerthäusern müssen sich die Besucher testen lassen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zudem dürfen sich nicht mehr als zehn Menschen treffen, bei Familienfeiern oder Beerdigungen maximal 50. Geimpfte und Genesene sind ausgenommen. Grund ist ein Wiederanstieg der Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte zuletzt fünf Tage über der Marke von 10 gelegen. In diesem Fall müssen nach der sächsischen Coronaschutzverordnung Lockerungen zurückgenommen werden. In Leipzig ist die Marke heute den vierten Tag in Folge überschritten worden.