In Australien ist es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen, die gegen Lockdowns protestieren. In Melbourne setzte die Polizei auch Tränengas ein. In Sydney hinderte Bereitschaftspolizei kleinere Gruppen daran zusammenzukommen. In Brisbane, wo kein Lockdown gilt, protestierten mehrere hundert Menschen friedlich. Die Zahl der positiven Covid-19-Tests ist nach Behördenangaben so hoch wie nie. Insgesamt liegt sie damit jedoch noch deutlich unter den Niveau in anderen Industrieländern.