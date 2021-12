Die Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck sollen einem Medienbericht zufolge dem neuen Corona-Expertenrat der Bundesregierung angehören. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" gehören dem Gremium unter anderem auch der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, RKI-Präsident Lothar Wieler, der Intensivmediziner Christian Karagiannidis sowie die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und die Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut an.



Die Experten sollen die rot-grün-gelbe Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz bei der Bekämpfung der Corona-Krise beraten. Der Zeitung zufolge kommt das Gremium am Dienstag zum ersten Mal zusammen. Die beiden Virologen Drosten und Streeck hatten sich in der Vergangenheit teils sehr unterschiedlich zu den nötigen Maßnahmen in der Corona-Krise geäußert.