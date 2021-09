Auch Thüringen wird voraussichtlich bald keine Entschädigung für Verdienstausfälle mehr zahlen, wenn Ungeimpfte in Corona-Quarantäne müssen. Gesundheitsministerin Heike Werner sagte MDR AKTUELL, derzeit werde das geprüft. Es sei aber so gut wie sicher, dass die Zahlung eingestellt werde – wahrscheinlich ab Mitte Oktober. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sprach sich für eine länderübergreifende Regelung aus.Sie forderte klare Kriterien, wann im Quarantänefall kein Lohnausgleich mehr gezahlt werde. Die sächsische Regierung will am Dienstag dazu beraten. Mehrere Bundesländer wie NRW und Rheinland-Pfalz habe die Entschädigung Ungeimpfter bereits gestoppt. So soll auch der Druck erhöht werden, damit die Impfquote steigt.