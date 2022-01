Die Urlaubsländer Italien und Malta gelten seit heute als Hochrisikogebiete. Auch Kanada und San Marino stehen nun auf der Liste der Bundesregierung. Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen in diesen Ländern. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Man kann sich davon erst nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test befreien.

Dreizehn Millionen Einwohner der chinesischen Stadt Xian verbringen am Samstag den zehnten Tag in Lockdown. Viele von ihnen dürfen ihre Wohnblöcke nicht verlassen. Die strengen Maßnahmen sollen einen Coronavirus-Ausbruch in der Stadt beenden. Die Stadt meldet 174 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Die Strategie der chinesischen Behörden zielt darauf, die Verbreitung des Virus ganz zu unterbinden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 26.392 Corona-Neuinfektionen. Das sind 4.178 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche, als 22.214 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 220,3 von 214,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 184 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 112.109. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,17 Millionen Corona-Tests positiv aus. Das RKI weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.



Nach den aktuelleren Daten das Risklayer-Projekts am Technologieinstitut Karlsruhe liegt die deutschlandweite Inzidenz bei 233. Die Karlsruher Experten zählen 33.495 Neuinfektionen, verweisen aber auf die hohe Dunkelziffer aufgrund der Feiertage.