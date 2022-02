Coronavirus-Pandemie Ticker: Wirtschaft meldet massive Personalausfälle

Zahlreiche deutsche Unternehmen beklagen massive Personalausfälle durch die Omikron-Welle. Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert, über Lockerungen zu diskutieren. Der Virologe Klaus Stöhr sieht eine allgemeine Impflicht skeptisch. In Österreich ist diese heute in Kraft getreten. Aktuelle Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie und ein Rückblick auf die vergangenen Tage in unserem Coronavirus-Ticker.