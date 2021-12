In der Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Hilfsorganisation Weißer Rings Gewalt in Partnerschaften und Familien zugenommen. Wie die Organisation berichtet, meldeten sich bei ihr im vergangenen Jahr etwa zehn Prozent mehr Opfer von häuslicher Gewalt als 2019. Für dieses Jahr werde mit einem ähnlichen Wert gerechnet. Verglichen mit 2018 gebe es ein Plus von 20 Prozent. Besonders in den Wochen nach den Lockdown-Phasen sei die Zahl der gemeldeten Gewalttaten sprunghaft angestiegen. Dem Bericht zufolge sind rund 80 Prozent der Opfer von Gewalt im privaten Umfeld Frauen.