Das Weiße Haus in Washington hat Staatsbedienstete angewiesen, sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Gleiches gilt für Mitarbeiter von US-Unternehmen, die mit Regierungsaufträgen verpflichtet sind. Sie müssen bis zum 8. Dezember geimpft sein. US-Präsident Joe Biden hatte dazu bereits Anfang September ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Nun gab das Weiße Haus die formelle Anweisung bekannt. Die US-Regierung kündigte auch an, eine Impf-Klausel in zukünftige Arbeitsverträge aufzunehmen. Eine Regierungssprecherin sagte, man wolle so zum Vorbild für andere Organisationen und Unternehmen im Land werden, die Impfquote gegen Covid-19 zu erhöhen.

In den Zügen in Deutschland hat es in diesem Jahr bislang rund 230.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Bundespolizei. Demnach konnten es die Beamten in den allermeisten Fällen bei einer Belehrung belassen. In rund 11.300 Fällen seien die Behörden vor Ort informiert worden, um ein Bußgeldverfahren einzuleiten. 745 Mal wurden dem Bericht zufolge sogenannte Beförderungsausschlüsse verhängt - die Verweigerer mussten also den Zug verlassen.



Der Betriebsrat der Deutschen Bahn wies erneut darauf hin, dass seit der Einführung der Maskenpflicht in Zügen und anderer Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Übergriffe auf Mitarbeiter des Konzerns zugenommen haben. Bahn-Konzernbetriebsrat Jens Schwarz sagte, neben Beleidigungen und anderen verbalen Angriffen gebe es häufig auch körperliche Angriffe.