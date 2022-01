Djokovic bei einer Trainingseinheit bevor er wieder in das Abschiebehotel musste. Bildrechte: dpa

Der serbische Tennis-Profi Novak Djokovic ist in Australien erneut in Gewahrsam genommen worden. Das teilten Djokovics Anwälte mit, nachdem die australische Regierung sein Visum gestern ein zweites Mal für ungültig erklärt hatte. Medienberichten zufolge wurde er in ein Abschiebe-Hotel gebracht. Morgen früh Ortszeit verhandelt ein Gericht darüber, ob er das Land verlassen muss. Djokovic will in Melbourne an den Australian Open teilnehmen. Weil er nicht geimpft ist, gibt es seit Tagen Diskussionen um seine Einreise.