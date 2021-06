Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland erstmals seit gut neun Monaten wieder im einstelligen Bereich. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, liegt der Wert bei 9,3. Das war zuletzt Mitte September der Fall. In Thüringen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz dem RKI zufolge bei 8,1, in Sachsen bei 5,2 und in Sachsen-Anhalt bei 4,2.



Das Projekt Risklayer an der Universität Karlsruhe gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland noch mit 10 an. Demnach ist sie auch in Thüringen mit 10 noch zweistellig. In Sachsen liegt sie Risklayer zufolge bei 7 und in Sachsen-Anhalt bei 5.