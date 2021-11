In Österreich gilt ab Montag landesweit die 2G-Regel in öffentlichen Innenräumen. Nach Regierungsangaben haben dann nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Lokalen, Veranstaltungen, Friseuren oder auch Tourismusbetrieben. Seit dieser Woche gilt bereits eine 3G-Nachweispflicht am Arbeitsplatz. Impfpässe sind künftig nur neun Monate lang nach der zweiten Teilimpfung gültig. Damit will die Regierung mehr Menschen dazu bringen, sich Booster-Impfungen zu holen. In Österreich liegt die akutuelle Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei etwa 470.