Zur Unterstützung lernschwacher Schüler plant Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ein bundesweites Nachhilfeprogramm. Die CDU-Politikerin sagte den Funke-Medien, am Ende des Schuljahres solle es in allen Bundesländern Erhebungen über den Lernstand in den Kernfächern geben. "20 bis 25 Prozent der Schüler" hätten vermutlich große oder sogar dramatische Rückstände, so die Ministerin.



In den Sommerferien oder spätestens zum neuen Schuljahr sollten zusätzliche Förderangebote bereitgestellt werden. Dafür wolle Karliczek auf Lehramtsstudierende, pensionierte Lehrkräfte, Bildungsstiftungen und private Nachhilfeanbieter zurückgreifen. Die Kosten bezifferte sie auf eine Milliarde Euro.