Während im sächsischen Erzgebirgskreis die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Freitag schon die Marke von 2.000 Fällen überschritten hat, ist die 1.000er-Marke nun auch in zwei Landkreisen in Sachsen-Anhalt gerissen worden – im Harz und im Landkreis Mansfeld-Südharz. Laut Landratsamt in Halberstadt gilt ab heute im ganzen Landkreis Harz für weite Teile des öffentlichen Lebens die 2G+-Regel: Zutritt hat also nur noch, wer geimpft oder genesen und zudem negativ getest ist.