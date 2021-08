Coronavirus-Pandemie Ticker: Montgomery will Testpflicht für alle Reiserückkehrer

Weltärzte-Präsident Montgomery fordert eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer und damit auch für Geimpfte und Genesene. In Thüringen gibt es heute landesweit Impfaktionen. Bei Amazon in den USA gilt Maskenpflicht. Alle neuen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie auch heute wieder in unserem Corona-Ticker.