06:54 Uhr | Jugendämter erwarten Verdopplung der Schulabbrecher

Die Jugendämter in Deutschland erwarten eine Verdopplung der Schulabbrecher in den Jahren 2020 und 2021. "Die Corona-Pandemie wirft die Kinder- und Jugendarbeit um mindestens fünf Jahre zurück", sagte der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, Lorenz Bahr, der "Funke Mediengruppe". "Anstatt der zuletzt 104.000 Schulabbrecher rechnen die Landesjugendämter mit 210.000 Schulabbrecher in 2020 und genau so vielen noch einmal in diesem Jahr." Diese Entwicklung werde sich durch viele Schichten ziehen. Auch Kinder aus der Mittelschicht würden einen "früheren Karriereknick" erleben, warnte Bahr.

06:30 Uhr | Mecklenburg-Vorpommern schränkt Einreise weiter ein

Mecklenburg-Vorpommern schränkt wegen der bundesweit hohen Corona-Inzidenzwerte die Einreise weiter ein. Wer aus einem anderen Bundesland kommt und in Mecklenburg-Vorpommern einen Zweitwohnsitz hat, muss ihn bis spätestens Ende nächster Woche verlassen. Die Landesregierung in Schwerin erklärte, das gelte auch für Dauercamper, Kleingartenpächter und Bootseigentümer. Ministerpräsidentin Schwesig sagte, ohne diese Einschränkungen werde es keinen Sommerurlaub in ihrem Bundesland geben können. Hotels und Pensionen sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits seit November geschlossen.

06:15 Uhr | Dresdner Polizei bereitet sich auf "Querdenker" vor

Die Polizei in Dresden bereitet sich auf einen Großeinsatz vor, obwohl Veranstaltungen der "Querdenken"-Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen verboten worden sind. Ein Sprecher sagte im Vorfeld, eine gewisse Ungewissheit bleibe. Im Internet werde aber zu Spaziergängen und zum Shoppen aufgerufen. Es solle am Stadtrand verstärkte Kontrollen geben, um größere Gruppen bereits dort aufzuhalten. Laut Corona-Schutzverordnung dürften sich maximal zwei Haushalte treffen.



Mitte März hatten sich in Dresden trotz Verboten sogenannte Querdenker versammelt, die Proteste waren zeitweise außer Kontrolle geraten.

06:00 Uhr | Der Ticker am Samstag, 17. April 2021

