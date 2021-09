In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden heute fast 80.000 Kinder eingeschult. Die Einschulung ist oft mit einer Feier verbunden, die dieses Jahr auch unter bestimmten Auflagen stattfinden können.



Einschulungfeiern sind in Sachsen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen möglich. Nach Sachsens aktueller Corona-Verordnung können Eltern, Großeltern und Angehörige gemeinsam mit ihrem Schulanfänger feiern.



Auch in Sachsen-Anhalt kann die Einschulung gefeiert werden. Dafür hat das Bundesland "fachkundig organisierte" Feiern in geschlossenen Räumen mit bis zu 500 Personen extra ab dem 29. August erlaubt. In Thüringen können zu den Feiern zum Schulanfang auch Gäste kommen, wenn dabei die aktuellen Corona-Regeln eingehalten werden.