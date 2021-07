Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gibt es 17 weitere Corona-Fälle. Das meldeten die Organisatoren. Damit stieg die Zahl der positiven Tests seit Beginn der Erfassung am 1. Juli auf insgesamt 123. Wie das Organisationskomitee bekanntgab, gehört zu den Betroffenen eine Athletin oder ein Athlet, die oder der nicht aus Japan kommt. Erst gestern hatte die deutsche Olympia-Mannschaft ihren ersten Corona-Fall bestätigt. Der Radsportler Simon Geschke war positiv getestet worden.



Unterdessen sind viele Japaner als Zuschauer zum olympische Radrennen gekommen. Die Behörden hatten die Bevölkerung eigentlich aufgerufen, wegen den steigenden Corona-Zahlen nicht an die Strecke zu gehen. Ein Verbot gab es aber nicht.