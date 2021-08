In Sachsen gibt es bei den Schulen ein reges Interesse an Fördergeld, um coronabedingte Lernrückstände aufzuholen. Nach Angaben des Landesamtes für Schule und Bildung gehen trotz Ferien- und Urlaubszeit zahlreiche Anfragen ein. Sprecherin Petra Nikolov sagte MDR AKTUELL, seit Juli seien sieben Verträge mit Dienstleistern geschlossen worden, bei denen rund 23.000 Euro freigegeben werden könnten. Weitere 15 Anfragen würden noch bearbeitet.

In Sachsen stehen in den kommenden beiden Jahren insgesamt 95 Millionen Euro für Aufholmaßnahmen bereit, in Sachsen-Anhalt sind es 76 Millionen. Mit dem Geld können unter anderem Nachhilfe-Anbieter, Vereine, Lehramtsstudenten und pensionierte Lehrkräfte bezahlt werden. Elternvertreter fordern indes, in den kommenden beiden Monaten zunächst die Wissenslücken in allen Klassenstufen zu ermitteln, damit gezielt nachgeholt werden könne.