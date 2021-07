Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Deutschland ist am vierten Tag in Folge angestiegen. Laut dem Risklayer-Projekt lag sie am Freitag bei 6, in Mitteldeutschland bei 2. Das Robert Koch Institut registrierte am Freitag 5,8 Fälle auf sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Die Gesundheitsämter hatten dem RKI binnen eines Tages rund 952 neue Befunde gemeldet. Vor einer Woche waren es 671. Risklayer hat im Vergleich zum RKI keinen so großen Meldeverzug.