Die Pläne für eine allgemeine Impfpflicht in Österreich befeuern die Diskussion darüber auch in Deutschland. Politiker der Ampel-Parteien schließen eine allgemeine Impfpflicht aus. Der amtierende Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD sagte dem TV-Sender Bild Live, er halte eine solche Maßnahme für nicht notwendig und aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus sagte, es helfe niemandem, das als Drohkulisse in den Raum zu stellen.



Aschenberg-Dugnus bezog sich auf eine Aussage von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Der CSU-Chef hatte für eine bundesweite Impfpflicht im kommenden Jahr geworben. In den ARD-Tagesthemen sagte er, wenn Impfanreize allein nicht funktionierten, müssten andere und nachhaltigere Maßnahmen ergriffen werden.