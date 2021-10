Coronavirus-Pandemie Ticker: Kinderärzte gegen Maskenpflicht an Schulen

Kinder- und Jugendärzte lehnen eine Fortsetzung der Maskenpflicht an Schulen ab. Weltweit sind mehr als fünf Millionen Menschen an Covid-19 gestorben. Auch heute finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie in unserem Coronavirus-Ticker.