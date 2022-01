Das Robert Koch-Institut hat einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 772,7 an. Am Vortag hatte er bei 706,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 497,1. Das Datenprojekt Risklayer gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland mit 782,6 an. In Sachsen liegt sie demnach bei knapp 409, in Sachsen-Anhalt bei 418 und in Thüringen bei 267.



Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 135.461 Corona-Neuinfektionen bundesweit. Vor einer Woche waren es 78.022 Ansteckungen.