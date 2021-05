Die Mehrheit der Apotheken in Deutschland will in Zukunft digitale Impfpässe ausstellen. Damit rechnet der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein Thomas Preis. Er sagte der "Rheinischen Post", der Verband gehe davon aus, dass ein großer Teil der 18.000 Apotheken in Deutschland sich dieser Aufgabe annehmen werde. In den Apotheken würden keine Daten gespeichert, sondern diese nur einmalig an das Robert Koch-Institut übermittelt.



Der Deutsche Apothekerverband entwickele derzeit unter anderem mit dem US-amerikanische IT-Unternehmen IBM eine Plattform, um pünktlich Mitte Juni starten zu können. Die Umschreibung des Impfnachweises aus dem gelben Heft in einen elektronischen Ausweis soll für alle Bürger laut dem Entwurf zur Änderung der Impfverordnung kostenlos sein. Apotheken und Ärzte sollen vom Staat 18 Euro pro Pass-Ausstellung erhalten.