Nach einer Produktionspanne in einem US-Werk muss der Pharma-Konzern Johnson & Johnson Millionen Corona-Impfdosen vernichten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA teilte mit, mehrere Chargen seien wegen einer möglichen Kontamination unbrauchbar. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Die New York Times berichtet von 60 Millionen Impfdosen. Betroffen ist ein Werk in Baltimore im Bundesstaat Maryland. Dort war die Produktion im April auf Anordnung der Behörden eingestellt worden, nachdem die Inhaltsstoffe des Präparats versehentlich mit denen des Herstellers Astrazeneca vertauscht worden waren.