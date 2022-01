In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium rund 142.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Wert seit Ende Mai. Den Angaben zufolge kommt in den Städten die Omikron-Mutante bereits häufiger vor als die Delta-Variante des Coronavirus. Insgesamt wurden 35,37 Millionen Infektionsfälle nachgewiesen, das ist weltweit der zweithöchste Wert nach den USA. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 285 auf 483.463.

In Mexiko sind nach Angaben der Behörden mehr als 300.000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Demnach wurden am Freitag 131 neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl sei damit auf 300.101 gestiegen. Mehr Todesopfer infolge einer Covid-19-Erkrankung haben bisher nur die USA, Brasilien, Indien und Russland gemeldet.



In Mexiko wird wenig auf das Coronavirus getestet. Dennoch nahm die Zahl der offiziell bestätigten Neuinfektionen zuletzt deutlich zu. Am Freitag stieg sie um rund 28.000 auf mehr als vier Millionen. Rund 56 Prozent der etwa 126 Millionen Einwohner gelten als doppelt geimpft. Eine Auffrischungsdosis bekommen bislang nur Menschen im Alter von mehr als 60 Jahren und Gesundheitspersonal.